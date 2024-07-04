Огромная снежная лавина настигла мать и дочь в Сочи SHOT: мать и дочь выжили после обрушения снежной лавины в горах Сочи

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В горах Сочи снежная лавина накрыла мать с 29-летней дочерью, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, их засыпало большими глыбами льда, однако женщинам удалось выжить.

Туристки гуляли по эко-тропе на Красной Поляне, когда со склонов стала сходить лавина. Женщины попытались увернуться от ледяных глыб, но их оказалось слишком много. В итоге удар снежного валуна отбросил одну из туристок на 10 метров вниз, а по второй «прошелся» ледяной камень весом примерно 100 килограммов. 29-летней женщине потребовалась госпитализация, ее увезли в больницу с различными травмами. Ее мама от стационарной медицинской помощи отказалась.

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Ранее снежная лавина сошла на сноубордистов в Хакасии. Жертв удалось избежать благодаря маячкам-биперам и катавшимся неподалеку фрирайдерам. Инцидент произошел на горнолыжном курорте Приисковое в Орджоникидзевском районе. Одного человека полностью погребло под снегом. Его отыскали и выкопали — слой снега оказался небольшим.

МЧС сообщало, что в случае отрыва лавины в горах у человека есть всего несколько секунд, чтобы обезопасить себя. Если найти убежище не удалось, необходимо попытаться удержаться на поверхности лавины и защитить лицо от снега. Удержаться на поверхности можно, закрепившись на месте с помощью лыжной палки или ледоруба, воткнув их в снег. При этом следует расположить тело вдоль направления движения снежной массы, пропуская ее мимо себя.