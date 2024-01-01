Огромная щепка пробила кожу мальчику на горке в Карпинске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Карпинске на горке в тело 12-летнего мальчика впилась огромная щепка, пишет Telegram-канал Baza. Подростка госпитализировали.

Инцидент произошел еще вечером 30 декабря. Опубликованы фото с последствиями катания на карпинской горке.

Тридцатисантиметровая заноза прошла сквозь одежду и впилась ребенку в кожу. Горку после инцидента закрыли.

Прокуратура начала проверку в связи с травмированием ребенка. Пресс-служба надзорного ведомства Свердловской области уточнила, что мальчик получил травму в виде рваной раны нижней трети туловища. В ходе проверки обязались установить все обстоятельства произошедшего и степень тяжести травмы, а также дать оценку соблюдения законодательства при установке конструкции горки и ее безопасности.

В прокуратуре отметили, что это уже второй подобный случай на этой горке. 27 декабря там же получил травму пятилетний ребенок, в больнице у него диагностировали ушибленную рану головы.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе процессуальных проверок по факту происшествия с детьми, сообщила пресс-служба ведомства. Речь идет не только о случаях на горке в Карпинске, но и в Самаре, где во время прогулки ребенок упал в открытую ливнестоковую канализацию.

Ранее в Кузбассе восьмилетний ребенок погиб, скатившись с горки под колеса грузовика. Это произошло прямо во дворе жилого дома, где мальчик катался на «ватрушке».