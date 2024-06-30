Огромная пробка на Крымском мосту из нескольких сотен машин попала на видео «Mash на волне»: более 800 машин выстроили в пробку на Крымском мосту

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Telegram-канал «Mash на волне» опубликовал видео с обстановкой у Крымского моста. В настоящий момент там выстроилась огромная пробка.

По информации канала, со стороны Тамани в пробке стоит более 800 автомобилей. На выезде из Крыма при этом ситуация лучше — там собралась очередь из порядка 60 машин.

До этого сообщалось, что в очереди перед Крымским мостом скопилось около 600 автомобилей. Время ожидания со стороны Тамани составляло примерно час, со стороны Керчи — более часа. О причинах столь долгого ожидания не сообщалось.

Известно, что 29 июня движение по мосту в Крым временно перекрывали. Всех, кто находился на переправе, просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причины приостановки движения по мосту не назывались.

При этом в мае на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани встало 490 автомобилей. Со стороны Керчи в пробке застряло около 79 транспортных средств. С обеих сторон переправы через Керченский пролив насчитывалось не менее 698 автомобилей. Больше всего транспортных средств скопилось со стороны Краснодарского края.