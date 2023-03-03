Огромная глыба снега упала с крыши и повалила двух женщин в Кузбассе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Тайга Кемеровской области огромная глыба снега свалилась с крыши дома и повалила двух женщин, сообщает RT в Telegram. В Сети были опубликованы кадры с места происшествия. На записи видно, как снег резко падает на местных жительниц, после чего к ним подбегают прохожие и пытаются помочь им.

Инцидент произошел 24 февраля в городе Тайга, однако кадры были обнародованы только сейчас. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в подмосковном Красногорске тринадцатилетний подросток погиб из-за упавшего на него с крыши снега, в тот момент он гулял с собакой. Его старший брат в этот момент находился в доме вместе с матерью, которая собиралась в магазин. Она вышла на улицу и обнаружила гору снега, под которым оказался ее сын. К моменту прибытия спасателей мать с братом самостоятельно откопали пострадавшего. Медики констатировали смерть.

До этого похожий случай произошел в Магадане. Там погиб восьмилетний мальчик при падении на него снега с крыши детского сада.