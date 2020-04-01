Власти всех регионов Приволжского федерального округа (ПФО) ввели дополнительные ограничительные меры в связи с распространением коронавируса.
Власти Оренбургской области стали последними принявшими меры по примеру Москвы и Московской области.
В регионе вводятся новые меры против распространения коронавируса. Мы переходим на более жёсткий режим. Жители не должны покидать свои дома, — написал глава Оренбургской области Денис Паслер у себя в Instagram.
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Люди могут покинуть свой дом только для того, чтобы добраться до работы или сходить в ближайший магазин и аптеку. При этом все обязаны иметь при себе документы, подтверждающие личность.
Как ранее писал NEWS.ru, московская полиция начала предупреждать людей, которые находятся на улице, о необходимости соблюдения режима самоизоляции из-за коронавируса.
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