https://static.news.ru/photo/c03fd206-7408-11ea-b058-fa163e074e61_660.jpg Пенза. Московская улица Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Власти всех регионов Приволжского федерального округа (ПФО) ввели дополнительные ограничительные меры в связи с распространением коронавируса.

Власти Оренбургской области стали последними принявшими меры по примеру Москвы и Московской области.

В регионе вводятся новые меры против распространения коронавируса. Мы переходим на более жёсткий режим. Жители не должны покидать свои дома, — написал глава Оренбургской области Денис Паслер у себя в Instagram.

Люди могут покинуть свой дом только для того, чтобы добраться до работы или сходить в ближайший магазин и аптеку. При этом все обязаны иметь при себе документы, подтверждающие личность.

Как ранее писал NEWS.ru, московская полиция начала предупреждать людей, которые находятся на улице, о необходимости соблюдения режима самоизоляции из-за коронавируса.