Сегодня я подписал Указ о полной самоизоляции. В регионе вводятся новые меры против распространения коронавируса. Мы Ð¿ÐµÑ€ÐµÑ Ð¾Ð´Ð¸Ð¼ на более жесткий режим. Жители не должны покидать свои дома. Только в случае крайней Ð½ÐµÐ¾Ð±Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¾ÑÑ‚Ð¸: чтобы добраться до работы, выйти в ближайший магазин или аптеку. Каждый должен иметь при себе удостоверение личности. ÐÐµÐ¾Ð±Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¾ соблюдать социальную дистанцию не менее полутора метров. Общественный транспорт продолжит работу график будет скорректирован с учетом загрузки. Те, кто вернулся из-за границы Ð¸Â Ð¿Ñ€Ð¸ÐµÑ Ð°Ð» из Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ð¸Ñ Ñ€ÐµÐ³Ð¸Ð¾Ð½Ð¾Ð², обязаны сообщить об этом по телефону «горячей линии» министерства Ð·Ð´Ñ€Ð°Ð²Ð¾Ð¾Ñ Ñ€Ð°Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ области 8 (3532) 44 00 03. При Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ð¼ самочувствии вызывайте врача на дом! Ни с кем не контактируйте и не занимайтесь самолечением. На базе единой диспетчерской службы со 2 апреля начнет работать региональный колл-центр 8 800 302 50 50. Круглосуточно будут приниматься звонки по всем вопросам, связанным с режимом самоизоляции. Сейчас в Оренбуржье более Ñ‚Ñ€Ñ‘Ñ Ñ‚Ñ‹ÑÑÑ‡ человек под наблюдением врачей. Нагрузка на медиков растёт с каждым днем. Остановить распространение инфекции могут только жёсткие меры. Это временные и вынужденные решения. Но только так мы с вами можем остановить распространение коронавируса. А значит спасти здоровье и жизни людей. Берегите себя и ÑÐ²Ð¾Ð¸Ñ Ð±Ð»Ð¸Ð·ÐºÐ¸Ñ ! #COVIDнепобедит #паслер

A post shared by Денис Владимирович Паслер (@dpasler.official) on Apr 1, 2020 at 3:07am PDT