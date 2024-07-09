Ограничения полетов сняли в двух российских аэропортах после атаки БПЛА Ограничения полетов сняли в аэропортах Волгограда и Астрахани

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ограничения на полеты были сняты в аэропортах Волгограда и Астрахани, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службы воздушной гавани. Они возобновили работу в обычном режиме. Ожидается прибытие всех задержанных рейсов.

Ранее сообщалось, что после атаки БПЛА в аэропорту Волгограда ограничили отправку и прием самолетов. Один рейс был перенаправлен на запасной аэродром, а другие — задерживались.

Кроме того, прибытия авиарейсов в аэропорт Астрахань и вылеты бортов из воздушной гавани были временно ограничены. Решение также связано с введенными в регионе мерами. До этого сообщалось о массированной атаке беспилотников на город.

До этого губернатор Игорь Бабушкин сообщил, что Вооруженные силы Украины пытались атаковать с помощью беспилотников объекты на севере Астраханской области. По его словам, атака успешно отражена, пострадавших нет. В Минобороны РФ уточнили, что всего над областью были сбиты пять украинских дронов. Другие подробности не приводятся.

Кроме того, утром 6 июля в Шереметьево образовалась очередь из сотен пассажиров на фоне прошедшего урагана. Путешественники находились у стоек регистрации и в залах ожидания, чтобы обменять билеты, купить новые или просто попасть на свой рейс. Во время прошедшего ночью урагана в аэропорту было отменено или перенесено более 36 рейсов.