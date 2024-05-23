Ограничения на работу аэропортов в Казани и Нижнекамске сняли

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Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. По его словам, ограничительные меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

В 14:05 мск временные ограничения на работу аэропорта Казани сняты. В период действия временных ограничений на запасные аэродромы ушли восемь воздушных судов. <...> В 14:15 мск временные ограничения на работу аэропорта Нижнекамска (Бегишево) сняты. В период действия временных ограничений на запасные аэродромы ушли два воздушных судна, — говорится в сообщении.

Утром 23 мая Росавиация сообщила о приостановке работы аэропорта Казани. Такое решение в компании объяснили проведением работ по обеспечению безопасности перелетов. Аэропорт прекратил принимать и отправлять рейсы. Позднее Кореняко сообщил о введении ограничений на работу в аэропорту Нижнекамска.

Telegram-канал SHOT сообщил о массовой эвакуации персонала предприятий в Казани и Нижнекамске 23 мая. По его информации, там объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Официальные службы не комментировали данную информацию. Канал уточнил, что эвакуацию объявили на предприятиях «Нижнекамскуглерод», «Оргсинтез», «Нижнекамскшины», «Таиф-НК», «Танеко» и «Нижнекамскнефтехим».