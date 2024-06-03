Ограничения на работу аэропорта Казани сняли Росавиация сообщила о снятии ограничений на работу аэропорта Казани

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Ограничения на работу аэропорта Казани, которые ввели в понедельник, 3 июня, сняты в этот же день в 13:00 мск, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Он добавил, что в период действия временных ограничений на запасные аэродромы ушли семь самолетов.

По словам Кореняко, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов предпринимали все необходимые действия для этого. Из-за чего именно вводились ограничения, на данный момент не сообщалось.

Ранее в пресс-службе казанского аэропорта сообщали, что самолеты, направляющиеся в город, перенаправили на запасные аэродромы. Рейсы принимали в Ульяновске, Самаре, Чебоксарах, Уфе и московском Внуково.

До этого Министерство обороны России информировало, что дежурные средства противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ в пятницу, 31 мая, уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины над Татарстаном. В ведомстве отметили, что целью проникшего утром на территорию региона украинского летательного аппарата было совершение террористической атаки в отношении объектов на российской территории.