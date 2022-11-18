Ограничение полётов в 11 аэропортов России продлили до 27 ноября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 27 ноября 2022 года, сообщается на сайте Росавиации. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что с начала 2022 года рейсами иностранных авиакомпаний в Россию и из нее воспользовались 8,7 млн человек. В 2021 году за аналогичный период времени показатель составил 4 млн человек. При этом международные авиаперевозки российских компаний снизились с января по сентябрь почти на 16% — до 13 млн человек.

В сентябре стало известно, что общий пассажиропоток авиакомпаний за период с января по август 2022 года снизился на 12%. Так, аэропорт Домодедово потерял почти пятую часть пассажиров за восемь первых месяцев года, во Внуково пассажиропоток снизился на 7%, до 10,9 млн пассажиров за тот же период, а в Шереметьево отмечается потеря трафика почти на 40%.