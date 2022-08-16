Ограничение полётов в 11 аэропортов России продлили до 23 августа Росавиация продлила ограничение полётов в аэропорты юга и центра страны до 23 августа

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Росавиация продлила до 23 августа запрет на полёты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты, сообщается на сайте ведомства. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 23 августа 2022 года 03:45 по московскому времени, — сказано в сообщении.

Ранее Минфин отказался согласовывать предложенный Минтрансом и Росавиацией проект по выделению аэропортам субсидий в размере 10 млрд рублей. В ведомстве посчитали, что у терминалов «всё не так уж и плохо», а значит, проект по поддержке аэропортов в условиях санкций, разработанный по поручению премьера Михаила Мишустина, можно поставить на паузу.

При этом 12 российских регионов поддержали идею налогового послабления для авиабизнеса. Они оценили идею снижения или обнуления ставки по транспортному налогу и налогу на имущество за самолёты.