Ограничение полетов в 11 аэропортов России продлили до 29 августа Росавиация продлила ограничение полетов в аэропорты южной и центральной части страны до 23 августа

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Режим временного ограничения полетов в 11 городов южной и центральной части России продлен до 29 августа 2022 года, сообщается на сайте Федерального агентства воздушного транспорта. В частности закрыты аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 29 августа 2022 года 03:45 по московскому времени, — говорится в сообщении.

Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные российские воздушные гавани работают в штатном режиме.

Ранее Росавиация изменила механизм допуска авиакомпаний к международным перелетам. Как сообщается на сайте ведомства, теперь при принятии решения о допуске будет учитываться объем перевозок авиакомпаний-претендентов по внутренним воздушным линиям. Это сделано во исполнение поручения президента России Владимира Путина о перевозке российскими авиакомпаниями не менее 100 млн пассажиров по итогам года.