Огонь уничтожил множество домов в окрестностях Улан-Удэ Огонь уничтожил 17 домов в окрестностях Улан-Удэ, пожар ликвидирован

Фото: МЧС России

В садовом некоммерческом товариществе (СНТ) под Улан-Удэ спасатели ликвидировали пожар, сообщили в МЧС Бурятии. Огнем было уничтожено 17 дачных домов, из них 12 пустующих строений, отметили в ведомстве. Всего на участке было 28 жилых строений. Дознаватели приступили к выяснению причин возгорания.

Из-за сильного ветра огонь распространился на другие постройки и частные дома. Прокладывалась магистральная линия 400 метров. Горение было ликвидировано на общей площади 16 800 квадратных метров, — сообщили в региональном управлении МЧС.

По предварительным данным, основной причиной пожаров в Бурятии на Восточном и Бурводе стали обрывы проводов, ранее заявил глава региона Алексей Цыденов. Он добавил, что аварии на линиях вызвал шквалистый ветер. В микрорайоне Улан-Удэ Бурвод открытое горение было ликвидировано на 500 квадратных метрах. Второй пожар со стороны Заиграевского района распространился на 10 тысяч квадратных метров. Была и третья точка возгорания, на Дивизке.

Также сообщалось, что жительницу Улан-Удэ снес кусок крыши, пока 32-летняя женщина укрывалась от урагана на остановке. Пострадавшая чудом выжила. Женщина отделалась ушибами. Местные жители снимали видео, на которых видно, как трясутся от ветра балконы.