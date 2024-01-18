Огонь охватил подвал в одной из гимназий Новосибирска

Фото: МЧС России

Пожар произошел на территории одной из гимназий Новосибирска, сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций. По информации ведомства, огонь охватил подвал учебного учреждения. Ученики и персонал были эвакуированы. О причинах пожара на данный момент неизвестно.

В Новосибирске огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар. Горит подвал в гимназии. Обучающиеся и персонал эвакуированы. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, проводится тактическая вентиляция, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о пожаре на территории Усачевских бань в Москве. Постройка датируется XX веком. В 1934 году эти бани были одними из крупнейших подобных заведений в Москве. Их посещала столичная элита, а в свое время туда приезжали Юрий Гагарин и Юрий Никулин.

Также стало известно о пожаре на Шахтинском полиэфирном заводе в Ростовской области. В результате происшествия пострадали девять человек. Площадь возгорания составляла 360 квадратных метров. В борьбе с огнем были задействованы 58 человек и 17 единиц техники.