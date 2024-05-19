Огонь охватил овощебазу под Краснодаром МЧС: пожар площадью в тысячу «квадратов» вспыхнул на овощебазе под Краснодаром

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Склад овощебазы загорелся в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба МЧС России по региону. Огонь охватил площадь в тысячу квадратных метров, в настоящее время возгорание удалось локализовать.

В хуторе Ленина горит кровля отдельно стоящего склада овощной базы <...>. К ликвидации пожара привлечены 49 специалистов и 11 единиц техники МЧС России, — отметили в ведомстве.

Ранее в Новосибирской области произошел пожар на мусорном полигоне, который находится между городом и поселком Верх-Тула. На место ЧП были направлены 20 сотрудников МЧС и пять единиц техники.

До этого в Магнитогорске Челябинской области при тушении пожара в торговом центре было обнаружено тело женщины. По данным МЧС, возгорание произошло на третьем этаже торгового центра, где располагался магазин напольных покрытий и хозяйственных товаров.

Кроме того, в Приморском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в промышленной зоне, его площадь достигла 100 квадратных метров. Пресс-служба МЧС по Северной столице и Ленобласти информировала, что очаг возгорания находился в одном из цехов. В результате происшествия никто не пострадал. В ликвидации возгорания было задействовано семь единиц спецтехники, а также 30 человек личного состава.