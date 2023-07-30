Огонь охватил кровлю пятиэтажки в Махачкале

Фото: МЧС РФ

Пожар вспыхнул на крыше пятиэтажного многоквартирного дома в Махачкале, об этом сообщает РЕН ТВ. На опубликованных кадрах виден столб черного дыма, поднявшийся над зданием. Местные жители начали эвакуацию из дома собственными силами. Самостоятельно здание покинули 26 человек. Еще девятерых вывели сотрудники экстренных служб.

Всего эвакуировано 26 человек и девять человек спасено, — сообщили в региональном управлении МЧС.

Что стало причиной возгорания, неизвестно. Спасатели тушат огонь как с земли, так и с помощью специального крана. В тушении участвуют 56 человек, из которых 37 сотрудников МЧС, работают 17 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

Вчера, 29 июля, сообщалось о задымлении в гипермаркете «Ашан» в Москве. По словам очевидцев, в здании ощущался едкий запах. Дым наблюдался в районе второго и третьего этажей.

Ранее ГУ МЧС России по Курганской области опубликовало кадры пожара в автоцентре на улице Бурова-Петрова. К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на площади одной тысячи квадратных метров. По данным ведомства, возгорание перекинулось на соседний дом.

До этого в Краснодарском крае загорелся склад винного завода. По информации МЧС, общая площадь возгорания составила 900 квадратных метров. Огонь быстро охватил здание из-за высокой горючести его содержимого. Предварительно установлено, что при пожаре никто не пострадал.