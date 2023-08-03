Огонь охватил кровлю производственного цеха в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар произошел на производственном цеху в городском округе Воскресенск Московской области, говорится в Telegram-канале МЧС России. Огонь охватил кровлю здания и распространился на площадь 400 кв. м., эвакуированы семь человек.

В ведомстве уточнили, что произошло обрушение кровли. По предварительной информации, никто не пострадал. К ликвидации возгорания привлечены 86 человек и 24 единицы специальной техники. Уточняется, что в тушении огня также задействован пожарный поезд.

Ранее Telegram-канал «Подъем» опубликовал видео огромного столба дыба у села Ачкасово в Воскресенском районе Подмосковья. По словам очевидцев, на химическом предприятии произошло ЧП. Канал при этом уточнил, что горит цех по производству кислородных аккумуляторов.

Ранее также сообщалось о пожаре на заводе счетно-аналитических машин в Москве. Инцидент произошел на Нижней Красносельской улице. По словам источника в экстренных службах, эвакуированы 40 человек.

По предварительной информации, возгорание произошло на шестом этаже административного здания. Из данных «Яндекс. Карт» также следует, что там находятся кафе, фитнес-клубы и офисы.