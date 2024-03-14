Огонь охватил кровлю многоэтажного дома в Ярославле МЧС: пожар площадью 400 кв. метров вспыхнул на крыше дома в Ярославле

Кровля многоэтажного жилого дома загорелась в городе Ярославле, огонь охватил площадь в 400 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС по Ярославской области. По данным ведомства, пожар начался в доме № 18/50 на проспекте Ленина.

В 11:27 мск поступило сообщение о возгорании кровли в многоквартирном жилом доме на площади 400 кв. метров по адресу: Ярославль, проспект Ленина, д. 18/50, — заявили в МЧС.

Как сообщили NEWS.ru в пресс-службе МЧС России по Ярославской области, к тушению пожара в Ярославле привлечены 76 спасателей, из которых от МЧС 46 человек личного состава. Кроме того, задействовано 23 единицы техники, включая 14 единиц техники от МЧС.

Ранее СМИ сообщали, что в Санкт-Петербурге произошло возгорание в районе Обухово и Южной ТЭЦ. На опубликованных очевидцами кадрах был виден густой столб дыма.

До этого МЧС России сообщало о мощном пожаре на складе в Московской области. В поселке Родники загорелось помещение со стройматериалами, площадь возгорания составила 700 квадратных метров. Предварительно, никто не пострадал.

Также ранее в Ленинградской области локализовали пожар, площадь которого оценивалась в тысячу квадратных метров. В возгорании на Волхонском шоссе пострадали два человека, огонь охватил ангар.