Огонь охватил два склада под Краснодаром на площади 1,8 тысячи «квадратов» Пожар произошел на двух складах с обувными материалами в Краснодарском крае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар охватил два склада в поселке Индустриальный в Краснодарском крае, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России. Уточняется, что возгорание произошло на складах с материалами для изготовления обуви. Огонь распространился на площади 1,7 тысячи квадратных метров, затем она увеличилась до 1,8 тысячи квадратных метров, возгорание уже локализовано.

Силы огнеборцев направлены на ликвидацию пожара и защиту стоящего рядом ангара, — отметили в ведомстве.

Ранее мощный пожар вспыхнул в Нижнем Новгороде, загорелся торговый павильон на улице Львовской. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что пламя полностью уничтожило здание торгового павильона. Крыша одноэтажного строения обрушилась, район окутал густой черный дым.

До этого на Калужском шоссе в Новой Москве загорелся супермаркет «Дикси». Возгорание началось со стены, после чего огонь перекинулся на крышу. Площадь пожара на момент прибытия сотрудников спасательной службы составляла 80 квадратных метров. Данные о пострадавших не поступали, людей в здании не было.

Кроме того, крупный пожар произошел на промышленной площадке Уралмашзавода в Екатеринбурге, огонь охватил 4500 квадратных метров. Известно, что кровля обрушилась на 300 квадратных метрах. На месте работали 64 специалиста и 22 единицы техники.