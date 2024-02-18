Появилось видео пожара на предприятии в Красноярске Mash: пожар произошел на территории предприятия «Красэласт» в Красноярске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Пожар произошел на территории предприятия «Красэласт» в Красноярске, сообщил Telegram-канал Mash. По его информации, огонь уже охватил 150 квадратных метров. По предварительным данным, возгорание произошло в котельной.

На место происшествия прибыли 29 человек личного состава и семь единиц специальной техники. На предприятии пожарные обнаружили газовые баллоны, существует угроза распространения огня.

По предварительным данным, никто не пострадал. На месте ЧП дежурят ГИБДД и скорая помощь.

Ранее сообщалось, что в ночь на 18 февраля в Кемерово загорелись складские помещения, площадь распространения огня составила 1500 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. Как заявили в региональном управлении МЧС, люди сумели самостоятельно выбраться из горящего здания.

До этого пожар произошел в торговом доме города Кукмор в Татарстане. Площадь распространения огня составила 300 квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались шесть человек.