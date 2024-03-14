Огонь целиком поглотил многоэтажный недострой в Твери Readovka: в Твери загорелись все этажи недостроенного здания

Фото: МЧС РФ

Мощнейшее возгорание началось в недостроенном многоэтажном здании в Твери, огонь охватил всю постройку целиком — с первого по последний этаж, сообщает Telegram-канал Readovka. По его информации, предварительно, на стройке загорелся утеплитель.

Как отметил канал, огонь распространился по всему зданию буквально за секунды. Рабочие, которые участвовали в строительстве, успели выбежать из дома на улицу. Предварительно установлено, что при пожаре никто не пострадал, из-за чего в здании мог вспыхнуть утеплитель, неизвестно.

Ранее МЧС по Ярославской области сообщило, что в городе Ярославле загорелась кровля многоэтажного жилого дома на проспекте Ленина. По данным ведомства, площадь пожара составила 400 квадратных метров. К тушению огня привлечены 76 спасателей и 23 единицы спецтехники.

Также ранее МЧС России сообщало о крупном возгорании на складе в Московской области. В поселке Родники огонь охватил помещение со стройматериалами, площадь пожара составила 700 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет.

До этого в Ленинградской области спасателям удалось локализовать пожар на Волхонском шоссе, площадь которого составила около тысячи квадратных метров. Травмы получили два человека, огонь вспыхнул в ангаре.