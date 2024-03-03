Огненный торнадо обрушился на Приморье и попал на видео Приморский край охватили природные пожары и огненный торнадо

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Мощные природные пожары бушуют в Приморском крае. По информации правительства региона, пожарным удалось предотвратить переход огня на населенные пункты. Местные жители сообщили, что в одном из районов также был замечен огненный торнадо.

В Хасанском округе приморским пожарным удалось предотвратить переход огня на населенные пункты. С 1 по 2 марта на территории округа было зарегистрировано 23 термоточки, — сказано в сообщении пресс-службы правительства Приморья.

Жители Хасанского муниципального округа опубликовали в социальных сетях кадры, на которых видно, как сухая трава и леса горят около населенных пунктов. На затронутых бедствием территориях готовятся ввести особый противопожарный режим.

Ранее сообщалось, что масштабный природный пожар Smokehouse Creek, который разгорелся в американском штате Техас, перекинулся на часть граничащей с ним Оклахомы. Местные власти начали эвакуацию населения. За два дня огонь уничтожил около 13 тысяч га территории в Оклахоме, также сгорели несколько домов. Режим чрезвычайного положения объявили в 60 округах штата, сдержать распространение пламени удалось пока только на 3% территории.