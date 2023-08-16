Огненный дождь обрушился на автомобили в Ингушетии Линия электропередачи загорелась в Ингушетии

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Ингушетии автомобилям пришлось проезжать под огненным дождем из-за возгорания на линии электропередачи. В настоящее время пожар ликвидирован, сообщили в Telegram-канале администрации города Назрани.

К месту тут же была стянута необходимая техника и рабочей бригадой Ингушэнерго проведены необходимые мероприятия по ликвидации последствий и замене провода линии электропередачи, — сказано в заявлении.

Инцидент произошел в округе Насыр-Корт по улице Дидигова. Специалисты восстановили подачу электроэнергии в полном объеме.

Ранее в Ленобласти вспыхнул пожар на подстанции «Восточная», которая является ключевым звеном энергетической системы региона. На место были направлены экстренные службы. По предварительным данным, во Всеволожском районе воспламенился трансформатор, сообщили на сайте регионального МЧС.

Информации о пострадавших не поступало. Тушение огня осложняло то, что оборудование оставалось под высоким напряжением. Для ликвидации возгорания подстанцию обесточили. Сообщение о пожаре трансформаторной подстанции в районе Кудрово поступило в 18:55. Предположительно, пожар произошел после планового ремонта.