Огнеборцы потушили пожар на месте крушения Ил-76 в Ивановской области

Фото: vk.com/podslushano_ivanovo/Global Look Press

Сотрудники пожарной службы потушили возгорание на месте крушения самолета Ил-76, приводит правительство региона слова губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского. По словам главы области, находящегося на месте происшествия, в результате падения воздушного судна повреждений в близлежащих населенных пунктах нет. Поисково-спасательные работы окончены.

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский с места: «Пожар на месте происшествия ликвидирован. Населенные пункты не пострадали», — говорится в публикации.

В правительстве Ивановской области добавили, что Станислав Воскресенский выразил соболезнования родственникам погибших летчиков экипажа ИЛ-76. Кроме того, глава региона поручил оказать их семьям необходимую помощь.

Ранее Минобороны России сообщило, что Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области во время планового полета. Причиной падения стало возгорание одного из двигателей при взлете. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. На аэродром Иваново вылетела комиссия главного командования ВКС РФ.

Заслуженный летчик России Юрий Сытник предположил, что двигатель Ил-76 мог загореться из-за попадания посторонних предметов. Он не исключил, что в него залетели птицы.