Огнеборцы полностью потушили пожар в Вихоревке Иркутской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Огнеборцы полностью потушили пожар в Братском районе Иркутской области, сообщили в пресс-службе МЧС России. В результате возгорания в садовом товариществе «Локомотив» города Вихоревка погибли два человека и еще четверо пострадали.

В Иркутской области огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар в районе города Вихоревка, — говорится в сообщении.

Ранее мэр района Александр Дубровин рассказал, что один человек погиб на дачах в Вихоревке, другой — в СНТ «Алюминщик». Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Огнем были повреждены 13 домов и 7 строений. Жилья лишились 46 человек.

В региональном управлении МЧС до этого сообщали, что днем 6 мая в Братске возник пожар на лесопилке, загорелся пиломатериал на площади 600 квадратных метров. Основные силы гарнизона были привлечены для тушения этого техногенного пожара. Одновременно на территории садоводства «Алюминщик» возник пожар. На территории 620 квадратных метров горели заброшенные участки. Огонь распространился на лесной массив.

Утром 7 мая стало известно о взрыве газа в жилом доме в Московском районе Рязани. Инцидент произошел на улице Молодежной, местных жителей «нормально потрясло» от громкого хлопка. Информации о последствиях инцидента нет.