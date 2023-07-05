Оглашен приговор старателю, нелегально намывшему золота на 11,5 млн рублей В Бурятии старатель получил два года условно за нелегально намытое золото на 11,5 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Советский районный суд Улан-Удэ приговорил к двум годам лишения свободы условно вольного старателя за незаконное хранение золота в крупном размере, сообщает «МК в Бурятии». Как уточняет издание, мужчина с 2019 года самостоятельно намывал в реке природное золото, которое при помощи газовой горелки переплавлял в слитки. В итоге общая стоимость добытого старателем драгоценного металла по курсу Банка России на начало 2023 года составила около 11,5 млн рублей.

Как рассказали изданию в пресс-службе Советского райсуда, в 2022 году мужчина пытался вывезти в другой регион три слитка золота общей массой более 3 кг, содержащие химически чистое золото более 2,7 кг, однако у него сломалась машина. Старатель закопал слитки в землю, где они пролежали до января 2023 года. Затем гражданин приехал к месту «схрона» и забрал золото, но в тот же день был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее в Госдуме выступили против добычи золотого песка частниками. По словам председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрия Кобылкина, добыча золотого песка россиянами в частном порядке при регистрации ИП может навредить окружающей среде, а также вызовет вопросы у ФСБ, поскольку нет понимания, куда будут уходить природные ископаемые.