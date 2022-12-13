Офицер сообщил о саботаже приказов командования ВСУ под Артемовском Офицер НМ ЛНР Марочко: бойцы ВСУ под Артемовском саботируют приказы командиров

Фото: Sadak Souici/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бойцы ВСУ саботируют приказы командования, которое велит им идти в контрнаступление под Артемовском, рассказал офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко. Он отметил, что саботажи и игнорирование поручений приобретает массовый характер. К примеру, в одной из бронетанковых бригад механики не хотели идти в наступление и слили горючее, передает слова военного ТАСС.

А совместный штурмовой отряд из наемников, кадровых украинских военнослужащих и мобилизованных не доехал до места сбора и, укрывшись в лесополосе, сообщил командованию, что из-за плохих погодных условий их транспортное средство застряло, поэтому они не могут прибыть вовремя, — подчеркнул Марочко.

Офицер также сказал, что украинское командование прикрывается погодой, говоря о своих неудачах.

Ранее Марочко заявил, что иностранные наемники, служащие в рядах Вооруженных сил Украины, отказываются ехать в Артемовск из-за сложной ситуации в регионе. По его словам, иностранцы начали придумывать разные предлоги, лишь бы не отправиться в Артемовск.

До этого офицер рассказывал, что каждый день Вооруженные силы Украины стараются компенсировать потери на Артемовском направлении, перебрасывая туда от 360 до 500 человек.