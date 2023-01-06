Офицер сообщил о переброске войск ВСУ со Сватово на Кременную Командир спецназа «Троя»: ВСУ перебрасывают войска со Сватовского направления на Кременную

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины снимают свои резервы со Сватовского направления и перебрасывают их в сторону города Кременная, такой информацией поделился командир подразделения спецназа ЛНР «Троя» с позывным Алабай. Он объясняет это тем, что украинский Генштаб счел неэффективным расставлять свои силы вдоль всего участка фронта и решил сконцентрировать войска.

Противник в ЛНР перебрасывает все, что может, на Кременную. Снимаются резервы со Сватовского направления. Вероятно, украинский Генштаб сделал вывод, что распылять силы на весь участок фронта Кременная — Сватово бесполезно, и было принято решение сконцентрироваться на Кременной, — написал Алабай в своем Telegram-канале.

Ранее один из командиров Народной милиции ЛНР с позывным Чечен рассказал, что командование украинской армии перебрасывает на Лисичанский участок фронта в Донбассе западных наемников и боевиков нацбатальонов, заменяя ими бегущих солдат ВСУ. Он отметил, что обстановка на данном направлении остается напряженной, но российские войска продолжают наступать.

Военкор Дмитрий Стешин ранее предположил, что СВО на Украине завершится к осени 2023 года. По его мнению, окончание спецоперации будет военно-политическим. В завершающей стадии СВО все русскоязычные области должны перейти под контроль России, добавил он.