Офицер СКР погиб при обстреле Белгорода со стороны Украины Следователь СК Конопицин погиб при обстреле Белгорода со стороны ВСУ

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В Белгороде при исполнении служебного долга погиб офицер Следственного комитета РФ Михаил Конопицин, сообщили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело, все причастные к этому преступлению будут привлечены к ответственности. Глава комитета Александр Бастрыкин выразил соболезнования родным погибшего и поручил оказать всестороннюю поддержку его семье.

30 декабря 2023 года в результате ракетного обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в г. Белгороде погиб следователь военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Мулинскому гарнизону старший лейтенант юстиции Михаил Юрьевич Конопицин, — сообщило ведомство в Telegram-канале.

27-летний офицер в ноябре 2023 года был откомандирован в Белгородский гарнизон «для расследования военных преступлений, совершенных киевским режимом в отношении мирных граждан и российских военнослужащих». Ранее он проходил службу в ВС РФ в должности командира взвода противотанковых управляемых ракет.

30 декабря ВСУ нанесли массированный удар по центру Белгорода. В результате погибли 24 человека, более 100 получили ранения различной степени тяжести. По данным Минобороны РФ, Киев использовал ракеты «Ольха» в кассетном снаряжении и реактивные снаряды РСЗО Vampire чешского производства.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство и умышленном уничтожении или повреждении имущества.

ВС России в ответ на атаку ВСУ 31 декабря ударили по военным объектам в Харькове. Кроме того, были ликвидированы представители ГУР и ВСУ, которые планировали теракт в российском регионе.