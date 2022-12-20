Офицер НМ ЛНР: ВСУ получат подкрепление под Соледаром из-за успехов России Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ получат подкрепление под Соледаром для остановки армии РФ

Фото: Министерства обороны Украины

ВСУ получат от командования дополнительные силы и средства в районе города Соледара в ДНР, рассказал ТАСС офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко. По его словам, организация подкрепления связана с успехами ВС РФ на указанном направлении. Как заметил Марочко, ВСУ оказались вынуждены не только перебросить туда дополнительные силы и средства, но и начать использовать резервы.

Офицер заявил, что украинских военачальников обеспокоило взятие под контроль населенного пункта Яковлевка, что располагается северо-восточнее Соледара.

Для остановки продвижения наших подразделений и предотвращения взятия в полукольцо украинской группировки войск с населенного пункта Миньковка в район Соледара отправлен резервный батальон, — рассказал Марочко.

Офицер добавил, что штурмовые украинские подразделения из Северска были перенаправлены для удара во фланг продвигающимся подразделениям ВС РФ.

Ранее Марочко сообщал, что ВСУ поменяли тактику ведения боя на Краснолиманском направлении в ДНР. По его словам, противник стал использовать гражданские внедорожники с установленными на них минометами и пулеметами. Они работают вдоль естественных укрытий, прикрывая пехотные подразделения ВСУ, заметил офицер.