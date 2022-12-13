Офицер ЛНР: украинские военные открыли огонь друг по другу

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

На территории Донбасса произошла перестрелка между украинскими военными, заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко. Он поделился данной информацией в своем Telegram-канале, ссылаясь на сведения от разведки. По словам Марочко, артиллерийская и стрелковая перестрелка была зафиксирована в районе Кременной.

Это может быть связано с потерей управления и связи, либо выяснение отношений между наемниками и ВФУ, — заметил офицер.

Марочко добавил, что такие инциденты в украинских рядах не являются редкостью.

Населенный пункт Кременная находится на границе ДНР и ЛНР. Через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман, идущая далее на Славянск.

Ранее Марочко передавал, что бойцы ВСУ саботируют приказы командования, которое велит им идти в контрнаступление под Артемовском. Он отмечал, что саботажи и игнорирование поручений приобретает массовый характер. К примеру, в одной из бронетанковых бригад механики не хотели идти в наступление и слили горючее.

Офицер также сказал, что украинское командование прикрывается погодой, говоря о своих неудачах.