Родственники погибших от сидра в Самаре собираются подать коллективный иск

Фото: МВД России

Родственники погибших от суррогатного сидра в Самаре намерены подать коллективный иск, сообщает «Подъем». Дочь отравившейся семейной пары рассказала изданию, что магазин, где был куплен «ядовитый» алкогольный напиток, ее родителям знаком давно. По ее словам, пара купила сидр «Мохито».

Родители купили сидр «Мохито». Сколько бутылок – точно сказать не могу. Они раньше пили пиво, но им надоело, и они перешли на сидр. Походу они хотели приятно провести вечер. Я хочу поговорить насчёт иска с другими родственниками, — сказала девушка.

6 июня был выявлен еще один, первый в Чувашии случай отравления суррогатным алкогольным напитком «Мистер Сидр». Пострадавшему из города Алатырь оказывается вся необходимая медпомощь. Кроме того, властями приняты все меры по выявлению и изъятию продукции из оборота.

По последним данным, предоставленным 6 июня, после употребления спиртного напитка скончались 28 человек — семь в Самарской области, 18 в Ульяновской области, двое в Нижегородской области, еще один человек — в Удмуртии.

Ранее хирург Александр Умнов рассказал, что первые признаки отравления суррогатным алкоголем появляются через 4-8 часов после употребления спиртного. По словам хирурга, спустя пару-трое суток после интоксикации возникают симптомы острой почечной недостаточности.