Главгосэкспертиза одобрила проектную документацию на строительство многофункционального спортивного комплекса «Арена» в Омске, который станет новым домашним стадионом хоккейного клуба «Авангард».
С момента начала экспертизы 30 сентября 2019 года проект прошёл четыре последовательные стадии согласования, — сообщили в пресс-службе ХК «Авангард».
Генеральным проектировщиком объекта выступила компания АБД. Генподрядчик для выполнения монтажных, строительных и отделочных работ будет определён на основании тендерных торгов в мае. Строительство шестиэтажной «Арены» общей площадью в 60 тыс. кв. метров планируют завершить к сентябрю 2022 года. Стадион будет вмещать 12 тыс. зрителей.
Как писал NEWS.ru, французское бюро Michel Remon & Associes выиграло конкурс на реконструкцию Центральной арены спорткомплекса «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова. Работы должны начаться во втором квартале 2020 года. После реконструкции вместимость стадиона увеличится до 15 тысяч мест, кроме того, появится 780 парковочных мест. Арена будет соответствовать современным требованиям Российского футбольного союза и УЕФА. Проект французов предусматривает, что стадион объединит большую территорию от улицы Восточная до Москвы-реки.