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Чтобы не допустить распространения вирусов, в вагонах московского метро теперь ежедневно проводится влажная уборка с антисептиком, чаще меняются воздушные фильтры, а салоны автобусов обрабатываются дезинфицирующими средствами и ультрафиолетовыми лампами.

Мы дополнительно усилили меры санитарной безопасности в московском транспорте, чтобы эффективно противодействовать распространению вирусов, — говорится в сообщении Транспортного комплекса столицы в Twitter. Как писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин...