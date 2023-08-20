Одну из улиц Донецка назвали в честь Дарьи Дугиной

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Акция «Свеча памяти», посвященная погибшей журналистке Дугиной, в Москве

Именем Дарьи Дугиной, которая стала жертвой организованного Киевом теракта, назвали одну из улиц в Донецке, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. В своем Telegram-канале он напомнил, что Дугина неоднократно посещала республику и глубоко понимала причины конфликта в Донбассе.

В память о Дарье Дугиной мы решили назвать улицу ее именем. Теперь в Донецке улица имени Дарьи Дугиной проходит рядом с парком имени первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, — написал Пушилин.

Дугина погибла 20 августа 2022 года, когда ее автомобиль взорвался в Одинцовском районе Московской области. Девушка возвращалась с литературно-музыкального фестиваля «Традиция», на котором присутствовала в качестве почетного гостя. Как выяснилось позже, под днищем машины было установлено взрывное устройство мощностью около 400 граммов в тротиловом эквиваленте. По данным следствия, преступление организовала гражданка Украины Наталья Вовк, въехавшая на территорию РФ за месяц до убийства Дугиной. После совершения теракта она выехала в Эстонию.

В годовщину гибели Дугиной спикер российского МИД Мария Захарова отметила, что за прошедшее время представители международного сообщества никак не отреагировали на теракт.