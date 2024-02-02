Одну из участниц конфликта в курганской школе могут отправить в спеццентр

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Школьницу из города Шумихи, которая участвовала в школьном конфликте, возникшем из-за комментария в соцсетях, планируют отправить в специальный центр. Полиция города собирает для этого все необходимые документы, сообщили в региональном УМВД URA.RU.

Сотрудниками МО МВД России «Шумихинский» собираются материалы для принятия решения о помещении участницы конфликта в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Курганской области, — заявили в управлении.

Известно, что девочка уже находится на учете в подразделении по делам несовершеннолетних в местном отделении. Окончательное решение об изоляции школьницы будет принято после проверки.

Ранее в городе Шумихе Курганской области ученица избила сверстницу в школьном туалете за комментарий в социальной сети. На опубликованных видеозаписях девятиклассница угрожает «забить» школьницу до конца года и обещает продолжать это делать, если останется на второй год.

Мать избитой школьницы в соцсетях рассказала, что обращалась в подразделение по делам несовершеннолетних полиции, но не получила ожидаемой поддержки. Наоборот, по данным источника, женщину попытались оштрафовать за «неисполнение родительских обязанностей».