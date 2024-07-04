Одну из богатейших депутатов российского города подозревают в мошенничестве Mash: депутата Курска Шашенкову подозревают в мошенничестве по выплате за ее дом

Фото: cdn.er.ru

Людмила Шашенкова

Депутата Курска Людмилу Шашенкову подозревают в мошенничестве на 6,8 млн рублей при получении выплаты за обстрел украинскими войсками ее дома в поселке Теткино, сообщил Telegram-канал Mash. Отмечается, что помимо нее перед судом должны ответить Министерство строительства Курской области и администрация населенного пункта, где находится дом.

Как сообщают авторы, по данным прокуратуры парламентарий подала два заявления на компенсацию обстрела ВСУ: одно в качестве собственника жилья, а второе — как житель поселка, по которому был нанесен удар. При этом отмечается, что зарегистрирована Шашенкова в Курске, где и проживает по факту.

По данным канала, прокуратура намерена вернуть выплаченные депутату деньги через суд, проверку уже начали сотрудники областного СК. Сама Шашенкова на вопрос авторов о махинациях ответила: «Что вы хотели от меня услышать? Пишите дальше. Привет вам от меня».

Канал указывает, что Шашенкова считается одним из самых богатых парламентариев Курской области. Она возглавляет несколько бизнесов, одна из ее компаний является крупнейшим поставщиком питания для курских школ и детских лагерей. По данным авторов, в 2021 году в декларации она указала доход в 162,9 млн рублей.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что на бизнес-коуча Алекса Яновского написали заявление в полицию за долг в $55 тысяч (4,8 млн рублей). По данным канала, эту сумму он взял у маркетолога Адили Вильдановой в 2018 году на развитие сети ресторанов «Суши Мастер», обещав вернуть вместе с дивидендами через два года.