Одноклассник рассказал о подростке, который едва не задушил себя в школе Ученик школы в Подольске чуть не задушил себя канатом на уроке физкультуры

Ученик школы в подмосковном городе Подольске чуть не задушил себя во время игры в спортивном зале, рассказал NEWS.ru одноклассник мальчика. По его словам, все произошло случайно, школьник не хотел причинить себя вред.

У нас первым уроком была физкультура. Мальчики дурачились и играли возле каната. Один из ребят закрутил канат вокруг шеи и вдруг начал задыхаться. Все случайно произошло. Его учитель снял, но он к тому моменту потерял сознание, — сообщил школьник.

Подростка увезли в больницу. По словам одноклассника, сейчас с ним все нормально.

По данным MK.RU, это случилось во время школьных занятий утром 7 марта. Предположительно, 12-летний мальчик намотал канат вокруг шеи, пытаясь таким образом произвести впечатление на других учеников. Его госпитализировали с признаками асфиксии.

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