Одного из пострадавших в Дагестане доставят на лечение в Москву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один из пострадавших в результате боестолкновений в Дагестане будет переведен на лечение в Москву, сказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Шестеро пострадавших сейчас находятся в тяжелом состоянии, пишет ТАСС

По итогам телемедицинских консультаций со специалистами федеральных центров принято решение о транспортировке одного из пострадавших на лечение в Национальный медико-хирургический центр им. Пирогова Минздрава России. Транспортировка будет осуществлена сегодня, — отметил Кузнецов.

Помощник министра рассказал, что медики оценивают состояние шести человек как тяжелое, всего на стационарном лечении сейчас 19 человек.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил семьям террористов кровной местью после атаки на Дагестан. По его словам, за подобные проступки нужно наказывать весь род, поскольку это значит, что отец не справился с воспитанием детей. В то же время он сообщил о готовности оказать любую помощь Дагестану при поиске и поимке преступников, которые убили священника и напали на храмы и синагоги. Политик подчеркнул, что террористы в очередной раз проявили свою истинную подлую и трусливую сущность.

В воскресенье, 23 июня, в Дербенте и Махачкале террористы совершили нападение на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Жертвами атаки стали 20 человек, еще 46 пострадали. 24, 25 и 26 июня объявили днями траура в регионе. В ходе теракта был убит священник. Убийство протоиерея Николая Котельникова в Дербенте планировалось террористами заранее. По имеющимся данным, подготовка к атаке длилась месяц.