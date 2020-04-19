Одного из напавших на бригаду скорой в Кировской области нашли

https://static.news.ru/photo/845c39da-81cf-11ea-91ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полиция нашла одного из двоих мужчин, которые напали на бригаду скорой помощи в Кирово-Чепецке.

Найден один из нападавших на бригаду скорой помощи <...> Выражаем благодарность сотрудникам полиции за оперативную работу в это непростое время, — привели сообщение оперштаба по Кировской области «Известия».

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Кирово-Чепецке избили бригаду скорой помощи, которая приехала к пациенту брать анализы на коронавирус. Отмечается, что к автомобилю подошли двое мужчин и спросили, в какую квартиру идёт фельдшер. Когда он отказался отвечать, они вытащили его из машины и начали бить. У пострадавшего сотрясение головного мозга, ушибы грудной клетки и лица.