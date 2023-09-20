Одна женщина пострадала при обстреле ВСУ Белгородской области Гладков: ВСУ обстреляли село Максимовка Белгородской области

Фото: t.me/vvgladkov

ВСУ обстреляли село Максимовка Белгородской области, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков. По его информации, одна женщина получила контузию, когда в момент обстрела выходила из дома. Он отметил, что женщина от госпитализации отказалась.

Вооруженные силы Украины из ствольной артиллерии обстреляли село Максимовка Шебекинского городского округа. Есть прямое попадание в частный жилой дом — сильно повреждены крыша, фасад, забор и пристройка. Пострадала женщина, хозяйка этого дома, в момент прилета снаряда она выходила из дома. У пострадавшей контузия, но от госпитализации она категорически отказалась, — написал он.

Ранее 20 сентября Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Головчино Грайворонского городского округа.

Поздно вечером 19 сентября в небе над Белгородской областью российские силы сбили дрон ВСУ. О пострадавших и разрушениях информации не поступало. Как отмечается, БПЛА был нейтрализован дежурными расчетами противовоздушной обороны.

Губернатор Гладков пояснил, что беспилотник был сбит на подлете к Шебекинскому городскому округу. По данным главы региона, пострадавших и разрушений нет.

До этого сообщалось об обстреле украинскими силами из танка пункта автомобильного пропуска в Брянской области. Предположительно Т-80, выпустил снаряд калибра 125 мм по пункту и затем скрылся в лесопосадке.