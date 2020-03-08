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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что жительницу региона, у которой после посещения Италии подтвердилась коронавирусная инфекция, изолировали. Болезнь у неё проходит в лёгкой форме, бессимптомно.

Заболевание протекает у неё в лёгкой форме, бессимптомно. Её поместили в отдельный бокс в лечебное учреждение, — цитирует РИА Новости Алиханова. Он также добавил, что анализы взяли у родственников и...