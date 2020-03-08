Столичный депутат Денис Большаков сообщил об одиноком ветеране ВОВ из Бутырского района, который вынужден ждать 9 мая, чтобы ему отремонтировали вывалившееся окно. По словам депутата, представители управляющей компании подоткнули окно старика шваброй и он сам ещё завалил его «баррикадой», чтобы совсем не выпало.
Письмо ветерану написали — к 9 маю всё будет, заменим окно, — рассказал про коммунальщиков в Facebook Большаков.
Когда депутаты подняли шум и об этом случае узнала управа района, швабру лишь поменяли на «более фотогеничную композицию подпорок». Большаков обвинил городских чиновников, что они взяли ветерана «в заложники», чтобы ремонт ему сделать только к очередной годовщине Победы и красиво о нём отчитаться.
Как писал NEWS.ru, число не обеспеченных жильём ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны в России составляет 220 человек. Об этом сообщил депутат Госдумы Михаил Старшинов со ссылкой на данные Минстроя страны.
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