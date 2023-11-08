Одиннадцатилетняя девочка с Алтая погибла, катаясь на «ватрушке»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Одиннадцатилетняя девочка погибла во время игр с «ватрушкой» в селе Шелаболиха Алтайского края, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУ СК по региону Людмила Рязанцева. По ее словам, друзья по очереди скатывались с горки, во время спуска одну из школьниц занесло и она врезалась в бетонный столб. От полученных травм ребенок скончался.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), — подчеркнула собеседница агентства.

Помощник прокурора региона Мария Антошкина уточнила, что расследование находится на контроле прокуратуры. Кроме того, выясняются условия организации зимнего отдыха для детей в регионе.

Ранее в Калининграде 11-летний мальчик скончался во время занятий на шведской стенке. Мать несколько раз позвала сына на кухню, а когда тот не отозвался, она вошла в детскую и увидела свисающее с перекладины тело. Женщина вызвала скорую помощь, но вернуть к жизни школьника не удалось. Полицейские пришли к выводу, что смерть наступила в результате несчастного случая. Мальчик лазил по шведской стенке, неудачно повис и умер от удушения.

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