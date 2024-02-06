«Один сильно обгорел»: очевидец рассказал о пострадавших при взрыве в Сочи Двое мужчин и женщина пострадали при взрыве в сочинском кафе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Среди пострадавших при взрыве газовоздушной смеси в сочинском кафе двое мужчин и женщина, рассказал корреспонденту NEWS.ru очевидец Артем. По его словам, это были сотрудники шашлычной. Один из них сильно обгорел, добавил собеседник.

Я подошел, когда уже приехали пожарная и скорая помощь. Троих человек медики выносили из шашлычной, напротив «Магнита». Там пожар был. Как я понял, пострадавшие — это сотрудники той шашлычной. Двое мужчин было и молодая девушка. Один из мужчин очень сильно обгорел. Было все в районе 8 утра. Магазины потом там закрыли, — рассказал он.

Ранее в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что взрыв произошел в кафе на улице Тимирязева в Центральном районе города. Несущие конструкции здания не повреждены. Ликвидацией последствий занимаются 23 человека и восемь единиц техники. В результате инцидента погибших нет.

Позже в пресс-службе «Магнита» NEWS.ru уточнили, что ЧП произошло в соседнем с супермаркетом помещении, где располагалась шашлычная. Никто из покупателей и сотрудников магазина не пострадал. В настоящее время магазин закрыт.

По данным Telegram-канала SHOT, причиной случившегося могло стать несоблюдение правил безопасности. По информации канала, пострадавшие получили ожоги четвертой и пятой степени.