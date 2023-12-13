Один ребенок погиб и пятеро пострадали в пожаре в Подмосковье

Фото: t.me/mosoblproc

Пожар, в результате которого погибли три человека, произошел в подмосковном Лыткарино, сообщила региональная прокуратура. По данным ведомства, возгорание случилось в квартире на первом этаже на улице Первомайская. ЧП унесло жизнь в том числе одного ребенка 2016 года рождения.

По предварительной информации, в ночь с 12 на 13 декабря 2023 года в квартире, расположенной на первом этаже жилого дома на улице Первомайская, произошел пожар. В результате происшествия погибли три человека, в том числе девочка 2016 года рождения, — говорится в сообщении.

«Известия» также сообщают о шестерых пострадавших, в числе которых пять — дети. По данным источника, их состояние средней степени тяжести. На опубликованных кадрах видно, что квартира выгорела дотла. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось о крупном пожаре в пятиэтажном жилом доме в Иркутске. Происшествие унесло жизни троих человек — девятилетнего ребенка и его родителей. Женщина успела спасти двух других детей в возрасте четырех и семи лет, при этом погибла сама. По факту пожара возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.