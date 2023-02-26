«150 метров автохлама»: на М-11 произошло крупное ДТП с жертвами Трасса М-11 под Нижним Новгородом перекрыта из-за ДТП с пострадавшими

Фото: Прокуратура Новгородской области

В Новгородской области не менее тридцати автомобилей столкнулись на трассе М-11, из-за чего было полностью парализовано движение, передает 78.ru со ссылкой на очевидца. Из-за гололеда и метели автомобили врезались один за другим. Есть смертельные жертвы.

К сожалению, погибшие и пострадавшие есть — не знаю, насколько много. Много-много машин разной степени «мятости». Рядом со мной Renault Duster под фурой. Там женщина погибла, которая ехала в Орехово-Зуево. С ней были дети — двое мальчиков 9-11 лет — они выпрыгнули из машины, спаслись. Не пострадали, кроме психологического состояния. Метель сильная, метров 150 автохлама передо мной. Я ехал, увидел, что другие тормозят, сам начал тормозить, но гололедица — не успел, — объясняет участник аварии Валерий Евдокимов.

По данным РЕН ТВ авария произошла в полдень. По предварительной информации телеканала, в аварии погиб один ребенок и еще 11 человек пострадали. О других смертельных жертвах не сообщается Все обстоятельства ЧП пока устанавливаются.

Как передает издание «Подъем» со ссылкой на слова очевидцев, дорога, на которой произошла массовая авария, не была расчищена от снега.

Ранее блогерши из Карачаево-Черкесии попали в смертельную аварию, когда вели стрим во время поездки на машине. Последние секунды перед гибелью в ДТП были показаны в прямом эфире. Автомобиль Lada, на котором передвигались погибшие, слетел с дороги на трассе Черкесск — Домбай.