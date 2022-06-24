Один из пропавших во время шторма в Сочи найден мертвым

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Сотрудники спасательной службы МЧС РФ

В Сочи спасатели нашли тело погибшего из унесенных в море двух машин, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную прокуратуру. Ранее стало известно, что в Лазаревском районе Сочи два легковых автомобиля с восемью пассажирами смыло потоком воды в акваторию Черного моря.

Один из пропавших в Сочи найден погибшим, поиски остальных людей продолжаются, — рассказали в прокуратуре.

Отмечалось, что одного человека удалось спасти. МЧС продолжает поиски. В ведомстве добавили, что в спасательной операции участвуют вертолет Ка-32 и спасательный катер «Валерий Замараев».

23 июня сообщалось, что смерч вышел из моря на берег в Лазаревском районе города Сочи.

Ранее в Сакском районе Крыма из-за порывистого ветра в открытое море унесло на надувном матрасе двух малолетних детей 2016 и 2017 годов рождения. По данным ведомства, инцидент произошел на одном из пляжей Штормовского сельского поселения. Позже пропавших нашли мертвыми. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.