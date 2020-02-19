https://static.news.ru/photo/27deb3ea-586c-11ea-9901-fa163e074e61_660.jpg Подросток (справа), задержанный сотрудниками ФСБ РФ по подозрению в подготовке вооруженного нападения на одно из образовательных учреждений города Саратова Фото: ФСБ РФ/РИА Новости

Один из задержанных молодых людей в Саратове собирался убить из мести около 40 человек. Об этом рассказал второй пойманный подросток.

Мне всё равно. Игорь примерно рассчитывал на [убийство] 40 человек, — передаёт ТАСС.

По предварительным данным, подозреваемые состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств. Школьников 2005 года рождения поймали на территории заброшенного бомбоубежища. Там они хранили обрез охотничьего ружья. В нападениях они планировали использовать самодельные зажигательные смеси.

СК по региону возбудил уголовное дело по статье «Приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц».

17 февраля ФСБ предотвратила подготовку терактов в образовательных учреждениях Керчи подростками 15 и 16 лет. По данным силовиков, они являются последователями Владислава Рослякова, который в 2018 году расстрелял 20 человек в Керченском политехническом колледже и покончил с собой, писал NEWS.ru.

С 2018 года и по настоящий момент сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили около 50 готовящихся нападений на школы и высшие учебные заведения.

Отмечается, что за указанный срок силовики выявили примерно 150 крупных интернет-сообществ экстремистского толка, состоящих из подростков.