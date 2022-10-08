Раскрыты детали задержания налетчиков в Оренбургской области Представитель МВД Волк: автомобиль с подозреваемыми грабителями инкассаторов обнаружен в Орске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники Росгвардии и полицейские в Орске Оренбургской области обнаружили автомобиль в ходе операции по задержанию налетчиков, напавших на инкассаторов 7 октября, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. Она уточнила, что в автомобиле находились два человека, один из которых был доставлен в отдел, а другой покончил с собой.

Сегодня в городе Орске сотрудниками оренбургской полиции и Росгвардии был обнаружен автомобиль, в котором находились двое мужчин, по предварительным данным, причастных к нападению на инкассаторов 7 октября, — заявила Волк.

Сотрудники правоохранительных органов уточнили, что на месте происшествия были обнаружены два пистолета и сумка с деньгами, которые, возможно, принадлежат налетчикам.

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, — отметила представитель ведомства.

Преступники совершили налет на инкассаторов 7 октября, похитили деньги и скрылись с места происшествия. В СКР сообщили, что инкассаторы после ограбления начали преследование нападавших и в результате вышли на них. Началась перестрелка, один из инкассаторов получил пулевое ранение в живот, позже он скончался на операционном столе.