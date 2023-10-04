Один из дружинников пострадал при обстреле села Плехово со стороны ВСУ Старовойт: при обстреле ВСУ села Плехово пострадал дружинник центра «Патриот»

Фото: МО Украины

При обстреле села Плехово в Курской области пострадал один из дежурных дружинников центра «Патриот», сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, мужчина получил осколочные ранения средней степени тяжести, его госпитализировали.

Сегодня около села Плехово Суджанского района в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника осколочные ранения средней степени тяжести получил один из дежурных дружинников центра «Патриот», — написал Старовойт.

Губернатор поручил вручить дружиннику региональную награду «За верность долгу и мужество» и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Ранее Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли село Плехово Суджанского района в Курской области. Некоторые здания получили незначительные повреждения, один из личных автомобилей посечен осколками. Он добавил, что в результате обстрела села Гуево, Плехово и Горналь остались без света. На месте работают аварийные бригады.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами Севский, Погарский, Климовский и Трубчевский районы. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. При обстреле было повреждено несколько домов, а также хозяйственные постройки. На месте работали оперативные и экстренные службы. Районные комиссии проводили осмотр обстрелянных территорий.