Один из атаковавших Тулу 26 ноября дронов нес на себе взрывчатку SHOT: 26 ноября Тулу атаковал испанский дрон Columba со взрывчаткой

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Telegram-канал SHOT сообщил, что один из атаковавших Тулу дронов был испанский БПЛА Columba. По информации канала, беспилотник нес на себе 450 граммов взрывчатки С-4 и кумулятивный заряд КЗ-6. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Канал отмечает, что дрон был вовремя обезврежен, разрушений нет. SHOT добавляет, что это была вторая по счету атака ВСУ на территорию РФ с применением данного беспилотника.

В ночь на 26 ноября российские регионы массово атаковали украинские дроны. В Министерстве обороны РФ ночью заявили, что над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей удалось ликвидировать 11 беспилотников. Спустя несколько часов в ведомстве сообщили еще о девяти сбитых дронах.

Один из беспилотников в Туле потерял управление и влетел в квартиру на 12-м этаже дома на улице Хворостухина. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин сообщал об осколочном ранении стопы у одного из жителей многоэтажки.

Позднее стало известно, что система противовоздушной обороны сбила четвертый по счету беспилотник в Туле. В результате происшествия никто не пострадал, разрушения также не зафиксированы. Тем временем пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские системы ПВО уничтожили еще четыре беспилотника ВСУ самолетного типа над Брянской, Смоленской и Тульской областями. По данным ведомства, летательные аппараты были нейтрализованы около 09:30 мск.