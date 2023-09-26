Один человек пострадал при пожаре в здании хлебокомбината в Уфе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Уфе в ночь на 26 сентября загорелось здание хлебокомбината на улице Элеваторной, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Башкортостана в Telegram. При пожаре пострадал один человек.

О пожаре в центре управления в кризисных ситуациях стало известно в 02:16 по местному времени (00:16 мск). К моменту приезда пожарных горел технический этаж на высоте 30 метров, площадь возгорания составляла 60 кв. м.

По прибытию пожарных происходило горение на площади 60 кв. метров, произошло обрушение торцевой стены здания на площади 200 кв. метров. Силы и средства работают по повышенному рангу пожара, — сообщила пресс-служба ведомства.

В тушении пожара задействовали 32 человека и 15 единиц техники. Пострадавший доставлен в больницу. К 04:48 пожар был локализован.

Ранее сообщалось, что один человек пропал без вести после пожара на нефтебазе в поселке Холодные Ключи Оренбургской области. Пропавший является 37-летним сотрудником предприятия «Энергоресурс». Другой работник нефтебазы получил 50% ожогов тела и был доставлен в больницу. На нефтебазе загорелись пять цистерн с сырой нефтью. Общая площадь пожара составила 500 кв. м. Сотрудникам МЧС удалось потушить возгорание в течение двух часов.